Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:14
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında, Konya'ya uyuşturucu madde sevk edileceği ihbarını alan ekipler, bir aracı Kaşınhanı Mahallesi civarında durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, 1 kilo 790 gram esrar ele geçirilirken araç sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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