Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma kapsamında, Konya'ya uyuşturucu madde sevk edileceği ihbarını alan ekipler, bir aracı Kaşınhanı Mahallesi civarında durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada, 1 kilo 790 gram esrar ele geçirilirken araç sürücü gözaltına alındı.