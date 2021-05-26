Konya'da uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan otomobilde iki ceylan yavrusu bulundu

Konya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 ceylan yavrusu bulundu.

Konya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 ceylan yavrusu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, şüphe üzerine A.T. idaresindeki otomobili durdurdu.

Polis, arama yapmak için kapılarını açtığı otomobilin arka koltuğunda iki ceylan yavrusuyla karşılaştı.

Araçtaki ceylan yavrularını alan polis, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Ceylanları nakleden sürücüye 36 bin 468 lira ceza

Ceylan yavruları, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince alındı.

Otomobil sürücüsü A.T. hakkında ise "uluslararası sözleşmelerle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türünün izinsiz ve menşei olmadan nakletmek"ten 8 bin 692, "hayvanları doğal ortamından alarak eksilmesine neden olduğu" için de 27 bin 776 lira olmak üzere 36 bin 468 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler