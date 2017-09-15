Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, şüphelilerin İhsaniye Mahallesi'ndeki evini tespit ederek baskın yaptı. Polisin evde yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 adet bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Evde bulunan 8 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - KONYA