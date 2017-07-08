Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'da içkili bir restoran ile üst katındaki odalarda yapılan aramalarda bir miktar esrar ile sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde içkili bir restorana operasyon düzenledi.



İş yerinde bulunanlar ile çevresindeki araçlar ve restoranın üst katındaki odalarda arama yapıldı.



Narkotik köpeği Ares'in de kullanıldığı aramalarda bir miktar esrar ile sahte içki bulundu.



Ayrıca, iş yerindeki 3 kadının çalışma izinleri bulunmadığı belirlenerek idari para cezası uygulandı.