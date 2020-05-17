Konya'da uyuşturucu operasyonu Konya'nın Seydişehir ilçesi girişinde kontrol noktasında durdurulan araçta eroin ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesi girişinde kontrol noktasında durdurulan araçta eroin ele geçirildi.

Seydişehir-Antalya karayolu Marangozlar Kavşağında uygulama yapan emniyet ekipleri, durdukları 42 ADZ 745 plakalı aracın sağ ön tarafından aşağı bir paketin atıldığını tespit etti.

Emniyet ekipleri, yaptıkları arama sonucunda atılan paketi buldu. Pakette 6.35 gram eroin maddesi çıktı.

Araçtaki M.A, G.K. ve E.A. göz altına alındı.

Kaynak: AA