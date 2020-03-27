Konya'da uyuşturucu operasyonu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı.

27.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:27
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandığı belirlenen S.A., Y.S., Y.K., B.A., M.Ç., E.Y. ve S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultusunda uyuşturucu madde satan ve daha öncede uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan M.A.Ç. (38) ve H.Ö. (19) hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Şüpheli M.A.Ç. ve H.Ö.'nün evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait fişek, uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami Haber
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu Haber
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi Haber
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haber
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Engin Özkoç Kadir Aydar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Idris Elba Seda Akgül Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Ersun Yanal Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Polis Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:41:56. #1.14#
title