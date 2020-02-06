Konya'da uyuşturucu operasyonu
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonlarda 185 gram eroin ile 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 14 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ya da ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.

06.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:48
Konya'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen operasyonlarda 185 gram eroin ile 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 14 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ya da ticaretini yapmaktan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 185 gram eroin ile 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yine çalışmalarda ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile hassas teraziye el konulurken, bin 215 lira suçtan elde edilen paraya da el konuldu. Ayrıca, 6 şahsa uyuşturucu madde kullanmak, 8 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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