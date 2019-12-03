Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
03.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:52
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Doğanlar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramalarda 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Polis ekipleri, biri ev sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA