Konya'da uyuşturucu operasyonu
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:52
Konya'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Doğanlar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramalarda 5 bin 488 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekipleri, biri ev sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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