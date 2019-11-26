Konya'da uyuşturucu operasyonu
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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:24
Konya'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 14 kilogram 577 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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