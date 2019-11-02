Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 gram esrar ele geçirildi.

02.11.2019 16:52
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 gram esrar ele geçirildi.

İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, Altılar Mahallesinde yaptıkları devriye esnasında, 4 kişinin uyuşturucu madde kullandığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, A. K, N. D, O. G. ve U.B'yi yakaladı.

Şüphelilerden U.B.'nin evinde yapılan aramalarda 650 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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