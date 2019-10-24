Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan O.Ç'nin (58) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine evine operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada 1 kilo 364 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.