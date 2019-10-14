Konya'da uyuşturucu operasyonu

14.10.2019 16:14

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı" ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce kent merkezi ve Sarayönü ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 878 sentetik uyuşturucu hap, 525 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, haklarında adli tahkikat başlatılan 29 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Kaynak: AA