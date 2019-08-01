Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonda 645 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nin Güneysınır ilçesi Güneybağ Mahallesindeki evinin bahçesinde Hint keneviri ektiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Bahçede 31 kök Hint keneviri, evde de 645 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA