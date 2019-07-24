Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA