Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda 7 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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