Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö ve E.A savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.H.G, A.İ.K, Ş.Ç.K, H.İ.Y ve F.İ. tutuklandı; U.Ö. ve H. Ö'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: AA