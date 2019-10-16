Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

16.10.2019 09:54

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satan ve kullanan kişilerin yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 970 uyuşturucu hap ve 2,4 gram eroin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA