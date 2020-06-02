Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Konya'da polisin düzenlediği operasyonda 28 gram eroin ve 21 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, biri uzman çavuş 2 kişi tutuklandı.

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda 28 gram eroin ve 21 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, biri uzman çavuş 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi ve Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzman çavuş olan bir kişinin ilçeye uyuşturucu getireceği tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından şahsı ve aracını takibe alan polis ekipleri, takip edilen aracın ara yollardan Yunak ilçesine doğru gittiğini belirledi. Bunun üzerine Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle ilçe girişinde operasyon düzenlendi. Araçta bulunan şahısların yapılan üst aramasında uzman çavuş olan E.D.'nin üzerinde 6 gram eroin ve 6 adet uyuşturucu hap, S.C.K.'nin üzerinde de 22 gram eroin ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uzman çavuş E.D. ile araçta bulunan eşi C.D. ve S.C.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra Yunak Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden uzman çavuş E.D. ve arkadaşı S.C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, C.D. ise serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA