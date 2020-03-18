Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Antalya'dan Akşehir'e yönelik uyuşturucu trafiği ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Antalya'dan Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Gazi Mahallesi Yalvaç Caddesi Yeni Antalya yolunda bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan M.A. ve H.G. üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 gram civarında kağıda emdirilmiş sentetik madde (LSD) ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik bong olarak adlandırılan alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA