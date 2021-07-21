Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Karataş Mahallesi'nde devriye gezerken park halinde bulunan bir araçtan şüphelendi.

Polis ekiplerini karşılarında gören S.U, H.B. ve B.B. panik yaparak ağızlarındaki uyuşturucu maddeyi yere tükürmek isterken ekipler tarafından fark edildi.

Araç içerisinde yapılan incelemede ise bir miktar kubar ve toz esrar ile metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yunak Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler hakkında kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Öte yandan, yakalanan şahıslardan birinin uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal