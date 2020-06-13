Konya'da uyuşturucu operasyonu Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 23 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltın alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 23 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltın alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya-Antalya yolu üzerinde bir kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen polis ekipleri, çevreyolu üzerinde Mustafa B. idaresindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 23 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa B. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA