Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

15.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:14
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram eroin, 2 kilo 118 gram esrar, 37 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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