Konya'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

Konya'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında Akşehir Otogarı çevresinde uyuşturucu madde kullanıldığını tespit etti. Bölgeyi takibe alan polis, otogar civarına gelen M.K., A.Y. ve Ö.Z. isimli şahısları göz altına aldı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında, bir adet uyuşturucu hap ile enjektöre çekili vaziyette bir miktar sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Y.A.'dan aldığını tespit eden polis, bu şahsı da gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.K., A.Y. ve Ö.Z. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

Alkollü araç kullanırken yakalandı, hastaneyi ayağa kaldırdı: Ben özel kuvvettenim

Alkollü araç kullanırken yakalandı, hastaneyi ayağa kaldırdı: Ben özel kuvvettenim

 Parkta oturan adamı satırla öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Parkta oturan adamı satırla öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

 Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Denetimde durdurulan minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title