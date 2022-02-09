Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.Ç'yi belirlenen adreste gözaltına aldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Konya, Güncel, Haber

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