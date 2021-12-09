Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından sokak satıcılarına yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramada, bir miktar eroin, kokain, metamfetamin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ise bir minibüste klima kapağı içine gizlenmiş 22 parça, toplam 11 kilo 780 gram kubar esrar bulundu.

Operasyonlarda "uyuşturucu ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlamasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 9'u savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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