Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı
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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

11.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:14
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı, 5 kilo 50 gram esrar ile 610 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı, 5 kilo 50 gram esrar ile 610 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7-11 Aralık tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda bir valiz içerisinde 5 kilo 50 gram esrar ile 610 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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