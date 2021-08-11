Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-10 Ağustos tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, Hint keneviri, uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 2 silah ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 240 liraya da el konuldu.

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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