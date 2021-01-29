Konya'da uyuşturucu operasyonda 4 kişi tutuklandı
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Konya'da uyuşturucu operasyonda 4 kişi tutuklandı

29.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:11
Konya'da uyuşturucu operasyonda 4 kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, satışa hazır 43 gram esrar, 23 hap ve bir adet av tüfeği ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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