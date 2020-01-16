Konya'da uyuşturucu hap ele geçirildi
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Konya'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da uyuşturucu satışına ilişkin düzenlenen operasyonlarda 6 bin 384 hap ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:10
Konya'da uyuşturucu hap ele geçirildi

'da uyuşturucu satışına ilişkin düzenlenen operasyonlarda 6 bin 384 hap ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarafından 'Sokak Satıcıları'na yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 6 bin 384 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Öte yandan, Motosikletli Polis Timler Amirliği olarak il merkezi genelinde yapılan uygulamalar kapsamında 3 av tüfeği ele geçirilirken, bir de aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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