Konya'da usulsüz avlanan iki kişiye 20 bin lira ceza kesildi

01.11.2019 12:22

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, usulsüz avlandıkları belirlenen iki kişiye toplam 20 bin 136 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Konya Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Yapalı Mahallesi'nde, iki kişinin usulsüz avlandıkları bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, iki avcıyı, maskeli şahin ile 8 kır güvercini ve muhtelif tuzaklarla yakaladı.

Şahin ile kır güvercinleri doğaya salınırken, iki kişiye toplam 20 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA