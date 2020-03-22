Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor - Haberler
İhracat, Avrupa, Konya, Güncel

Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da kamyon ve tırlar için dorse üretimi yapan bir firma, ürünlerinin tamamını farklı kıtalarda 35 ülkeye satarak, yıllık 10 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyor.

22.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:27
Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da kamyon ve tırlar için dorse üretimi yapan bir firma, ürünlerinin tamamını farklı kıtalarda 35 ülkeye satarak, yıllık 10 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyor.

Kentte 17 yıldır kamyon ve tırlar için dorse üretimi yapan firma, 130 kişiye istihdam sağlarken, yurt dışından gelen yoğun talep dolayısıyla son iki yıldır ürünlerinin tamamını ihraç ediyor.

"Ana pazarımız Avrupa kıtası"

Yoğunluk nedeniyle iç piyasadan gelen taleplere cevap veremeyen firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İhracat Müdürü Süleyman Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri ürünlerin yüzde 50 oranında yerli olduğunu belirterek, "Biz burada treyler üretiyoruz. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Son 2 senedir ürünlerimizin tamamını ihraç ediyoruz. 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ana pazarımız Avrupa kıtası. Başta Fransa ve Almanya en büyük müşterimiz." dedi.

Pazarda müşterilerin istediği ölçülere göre özel treyler üretme kabiliyetine de sahip olduklarını ve gelen siparişleri ortalama 14-16 ayda teslim ettiklerini aktaran Özgül, şunları kaydetti:

"Şu anda yılda yaklaşık 10 milyon avroluk ihracat yapıyoruz. Tabi eş zamanlı olarak yatırım da yapıyoruz. Önümüzde hedeflerimiz var. Toplam 35 bin metrekare üretim alanına sahibiz, bunun 25 bin metrekaresi kapalı alan. Üretimimizi artırmayı düşünüyoruz. Avrupa firmalarına göre bizim avantajımız başta fiyat avantajı. Diğer Türk firmaları da gerçekten bu treyler konusunda iyi işler başarıyor. Pazarda kalite standartları açısından da Avrupalı rakiplerimizden hiçbir eksiğimiz yok."

Yeni yatırımlarla üretim hattını büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Özgül, böylece Türkiye'yi yurt dışında daha çok gururlandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Seren Serengil Fahrettin Koca Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Ünal Karaman Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Twitter Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Konya'da üretilen kamyon ve tır dorseleri 35 ülkeye ihraç ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 12:41:42. #1.14#
title