Konya'da üretilen asansörler 67 ülkeye ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da üretilen asansörler 67 ülkeye ihraç ediliyor

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'da üretilen asansörler 67 ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da asansör üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firma, 67 ülkeye yıllık 7 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak

Konya'da asansör üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firma, 67 ülkeye yıllık 7 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmanın sahiplerinden Ahmet Madenci, AA muhabirine, Kovid-19 sürecindeki üretim zorluklarına rağmen fabrikalarında hem istihdamı hem de üretimi artırabilmeyi başardıklarını belirtti.

17 bin metrekare kapalı alanda modern bir makine parkı içinde üretim yapan firmalarını 23 yıl önce kurup yola çıktıklarını ifade eden Madenci, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'nin önde gelen, başa güreşen firmalarından biriyiz. Üretimimizin yüzde 35'ini, 67 ülkeye ihraç ediyoruz. İhracat hacmimiz yıllık 7 milyon dolar civarında. Bu rakam giderek artıyor. Markamız tanındıkça pazarda büyüyoruz. İhracatımız hızlı bir şeklide artmakta. Ağırlıklı olarak Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ülkelerine ihracat yapmaktayız. Fabrikamızda şu an 170 kişi çalışıyor."

Türkiye, bu sektörde Çin'den sonra dünyada ikinci

Madenci, ürünlerinin tamamını Avrupa standartlarında ürettiklerini ve yurt içinde de 81 ile gönderdiklerini vurgulayarak, üretim açısından Türkiye'nin bu sektörde Çin'den sonra dünyada ikinci olduğunu bildirdi.

Dünya pazarlarında en büyük rakiplerinin Çin olduğunu anlatan Madenci, "Hem fiyat hem kalite olarak yine de pazarda onlardan daha iyi fiyat verebiliyoruz. Sektör olarak devletten istediğimiz bir şey var, o da bu alanda merdiven altı çalışan belgesiz firmalara da bir standart ve kontrol mekanizması getirmesidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da üretilen asansörler 67 ülkeye ihraç ediliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:33:13. #1.16#

title