Konya'da üreme dönemindeki balıkları satan işletmelere ceza verildi

08.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:46

Konya'da üreme dönemi olması sebebiyle avı ve satışı yasak olan balık türlerinin satışını yapan işletmelere ceza kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki kadınlar pazarında balık ticareti yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, kurduğu tezgahında üreme dönemi olması sebebiyle avı ve satışı yasak olan turna balığı satışı yaptığı belirlenen 1 işletmeye, 5 bin lira idari para cezası verdi.

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de yaptıkları denetimlerde, üreme dönemi olması dolayısıyla avı ve satışı yasak olan türlerin satışını yaptığı belirlenen 5 farklı işletmeye toplam 25 bin lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde ele geçirilen balıklara el konuldu.

Kaynak: AA