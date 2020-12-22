Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu
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Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu

22.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:42

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Kampüs içerisindeki ormanlık alana kamp yapmaya giden iki genç, gezinti sırasında bölgede ceset görmeleri üzerine polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğunu belirledi.

Ceset, incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu
Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu
Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu
Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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