Konya'da üniversite yerleşkesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
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Konya'da üniversite yerleşkesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

23.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:00
Konya'da üniversite yerleşkesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Kampüs içerisindeki ormanlık alana kamp yapmaya giden iki genç tarafından gezinti sırasında bölgede bulunan cesede ilişkin, polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Abidin Öztürk'e (55) ait olduğunu belirledi.

Öztürk'ün, Karaman'da yaşayan annesi Saliha Öztürk'ün (87) 10 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Öztürk'ün ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda kamp yapmaya giden iki genç tarafından dün bölgede erkek cesedi görülmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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