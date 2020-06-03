Konya'da üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesi
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Konya'da üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesi

Konya'da üniversite öğrencisinin tartıştığı eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu 2 şüphelinin babası da yapılan itiraz sonrasında tutuklandı.

Konya'da üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesi
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:47

Konya'da üniversite öğrencisinin tartıştığı eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu 2 şüphelinin babası da yapılan itiraz sonrasında tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin, yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hüseyin K. (71), karara yapılan itirazın ardından güvenlik unsurlarınca yakalandı.

Zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Konya 4.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in (23), yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duyması üzerine bir arkadaşıyla ablasının Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'taki kayınpederi Hüseyin K'nin evine gittiği ve burada tartıştığı iddia edilmişti.

Kavgaya dönüşen olayda baba Hüseyin K. (71) ile oğulları Adil (48) ve İsa K'nin (46), demir çubuk ve sopalarla Demirel'i darbettiği öne sürülmüş, Konya Numune Hastanesine kaldırılan üniversite öğrencisi, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İsa K. ve kardeşi Adil K. ile babaları Hüseyin K, polis ekiplerince 27 Mayıs'ta gözaltına alınmış, iki kardeş tutuklanırken baba Hüseyin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Konya 1.Sulh Ceza Hakimliği, Hüseyin K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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