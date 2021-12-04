Konya'da üniversite öğrencilerinden kök hücre bağışı

KONYA (AA) - Konya'nın Akören ilçesinde KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Kızılay'a kök hücre bağışında bulundu.

Kök hücre bağışı bekleyen hastalar için yurtta düzenlenen "Umut Olalım" etkinliği kapsamında, Kızılay yetkililerince öğrencilere kök hücre bağışının önemi anlatıldı.

Ardından gönüllü olan öğrenciler ve yurt personeli tarafından kök hücre bağışı yapıldı.

Yurt Müdürü Murat Şahin, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, toplumda kök hücre bağışı bilincinin ve farkındalığının oluşması, gençler arasında gönüllü kök hücre bağışçı sayısının arttırılması amacıyla, Kızılay'a kök hücre bağışında bulunduklarını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Şahin, "Öğrencilerin yapmış olduğu kök hücre bağışı çok insancıl ve onurlu bir davranış. Zorda olan bir insana kök hücre vererek umut olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kök hücre bağışı organ bağışında bulunmak kadar önemli bir insani vazifedir." diye konuştu.

Kızılay yetkilileri de kök hücre bağışı etkinliğine katılım gösteren öğrenciler ve yurt personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, yurt müdürlüğüne teşekkür belgesi takdim etti.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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