Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti
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Konya, Güncel

Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın ettiKORONAVİRÜS nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından Konya'da öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.

13.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:40
Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

KORONAVİRÜS nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından Konya'da öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından kentteki üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Öğrenciler önce bankaların ATM'leri önünde para çekebilmek, ardından da otobüs firmalarının önünde bilet almak için sıra bekledi. Yoğunluk nedeniyle terminalde adete adım atacak yer kalmazken, bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı.

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Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

Kaynak: DHA

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Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

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