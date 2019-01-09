Konya'da Ulaşıma Kar Engeli (2)

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirler arası kara yolları, kamyon ve tır trafiğine kapandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları, tır ve kamyon trafiğine kapatıldı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA