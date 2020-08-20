Konya'da üç boyutlu 'Büyük Taarruz' ve 'Ayasofya' gösterimi
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Konya'da üç boyutlu 'Büyük Taarruz' ve 'Ayasofya' gösterimi

Konya'da üç boyutlu 'Büyük Taarruz' ve 'Ayasofya' gösterimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla hazırlanan "Büyük Taarruz" ve Ayasofya ile yerli teknoloji gösterimi üç boyutlu olarak gösterime sunuluyor.

20.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:07

Konya'da üç boyutlu 'Büyük Taarruz' ve 'Ayasofya' gösterimi

KONYA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla hazırlanan "Büyük Taarruz" ve Ayasofya ile yerli teknoloji gösterimi üç boyutlu olarak gösterime sunuluyor.

İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından Dijital Gösterim Merkezi Projesi kapsamında Büyük Taarruz ve yerli üretimlerin dijital gösterimi 3 boyutlu olarak izleyenlere sunuluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının da katkılarıyla Kılıçarslan Şehir Meydanında yaklaşık 900 metrekare alana kurulan gösterim merkezinde her ay farklı gösterimler gerçekleştiriliyor. Beş bölümden oluşan merkezde, ziyaretçiler pandemi tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapılarak, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kuralları dahilinde gösterim sunumlarını deneyimleyebiliyor. Ziyaretçiler öncelikle fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini de izleyebiliyor. 14 metre çapında bir daire içine kurulu, yüksekliği 3 metrenin üzerinde projeksiyon ekranı ile çevrili, dijital gösterim merkezinin büyük alanı olan 360 derece görsel deneyim alanında ortalama yedi dakikalık bir gösteri sunuluyor. Katılımcı, projeyi üçüncü bir şahıs gibi izlemek yerine, 360 derece lazer projeksiyonlarla yansıtılan gösterinin bir parçası oluyor. Görsel ve işitsel olarak sinematik özellikleri en üst seviyede bir deneyim yaşayan izleyiciler bu bölümde, "30 Ağustos Zafer Bayramı" temasıyla hazırlanan "Büyük Taarruz"u üç boyutlu olarak deneyimleyebiliyor.

Türkiye'nin öz kaynakları ile geliştirmiş olduğu, Togg, SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi milli ve yerli teknoloji ürünlerinin kullanıldığı ve her ay farklı bir dijital gösterimin yapıldığı Mapping Show da ise ziyaretçiler, bu aya özel "30 Ağustos Zafer Bayramı" temalı üç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile gösterim fırsatını yakalıyor.

3D teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi

Dijital gösterim merkezinde 4x3 metre büyüklüğünde bir ekranda yer alan üç boyutlu hologram gösterisi, hemen yanında projeksiyon ekranla eş zamanlı olarak dijital görsel sunumu içinde yer alıyor. Dijital Gösterim Merkezine giren bir katılımcı, Mapping Show'dan sonra üç boyutlu hologram gösterisini deneyimleyerek, diğer yandan projeksiyon ekranından da gösterim hakkında bilgi edinebiliyor. Burada izleyiciler, 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hakkında film çalışmasını projeksiyon ekranında izlerken diğer yandan da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hologram şovunu takip edilebiliyor.

Dijital Gösterim Merkezi, hafta içi ve hafta sonu, 12.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Konya'da üç boyutlu 'Büyük Taarruz' ve 'Ayasofya' gösterimi

Kaynak: İHA

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