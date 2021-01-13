Konya'da üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde üç ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde üç ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede, farklı zamanlarda meydana gelen 3 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının failinin U.B. (37) olduğunu tepsit etti.
Halkapınar'da bir evde yakalanan U.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
U.B'nin başka illerdeki 2 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi.
İki iş yerinden ele geçirilen çalıntı 3 dizüstü bilgisayar, sahiplerine teslim edildi. Çalıntı bilgisayarları alan iki iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay