Konya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Konya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

19.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:00
Konya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haluk Ümit Elihayrat idaresindeki 42 ERU 78 plakalı kamyonet, Aşıklar köyü yolunda önce karşı şeritten gelen Mehmet Soylu yönetimindeki 42 V 3341 plakalı otomobille ve sonra da Mehmet Erkoca'nın kontrolündeki 68 FD 322 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Soylu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ile Fadimana ve Merve Erkoca yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:05:31. #1.15#
title