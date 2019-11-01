Konya'da tuzakla yasa dışı kara avcılığına 20 bin 136 lira ceza

01.11.2019 10:00

Konya'da gözünde maske olan şahin, kır güvercinleri ve muhtelif tuzaklarla yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişiye 20 bin 136 lira tazminat ve idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Cihanbeyli İlçesi Merkez Jandarma Karakol ekipleri tarafından yürütülen ortak denetim ve kontrollerde, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi'nde, tuzakla yasa dışı kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Avcılarla beraber, ele geçirilen avda kullanılan, gözünde maske olan 1 adet şahin, yem olarak kullanılan 8 kır güvercini ve muhtelif tuzaklara el konuldu.

El konulan kuşların tabiata yeniden salındığı, 2 avcı hakkında da 15 bin 920 lirası tazminat, 4 bin 846 lirası idari para cezası olmak üzere toplamda 20 bin 136 liralık ceza kesildi.

Kaynak: AA