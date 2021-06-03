Konya'da Türkiye-Mısır yakınlaşması "Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"nda konuşuldu
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Konya'da Türkiye-Mısır yakınlaşması "Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"nda konuşuldu

Konya'da Türkiye-Mısır yakınlaşması 'Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'nda konuşuldu
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da düzenlenen "Mısır-Türkiye Yakınlaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"nda, Türk ve Mısırlı akademisyenler, bölge politikaları, deniz yetki alanı, diplomatik ve ticari ilişkiler konularında yeni dönem etkilerini iki ülke açısından ele aldı.

Konya'da düzenlenen "Mısır-Türkiye Yakınlaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"nda, Türk ve Mısırlı akademisyenler, bölge politikaları, deniz yetki alanı, diplomatik ve ticari ilişkiler konularında yeni dönem etkilerini iki ülke açısından ele aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi ile Stratejik Düşünce Grubu Derneği'nin Köyceğiz kampüsünde gerçekleştirdiği çalıştayda, gündemin sıcak maddelerini değerlendirdiklerini söyledi.

"Ortak muvafakat olmadan Ortadoğu'da güvenlik ve istikrar sağlanamaz"

Rektör Zorlu, Mısır ve Anadolu coğrafyalarının birbirleri ile karşı karşıya gelmelerinin tarih boyunca iki tarafın da zayıflamasıyla sonuçlandığını belirterek, "Tarihin bir ibret kaynağı olması gerekir. Ortadoğu coğrafyası genelinde Mısır ve Türkiye'nin ortak muvafakati olmaksızın güvenlik ve istikrar tesis etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Stratejik Düşünce Gurubu Derneği Başkanı Mohamed Salem Al-Rashedise de iki ülke ilişkilerinin oldukça eskiye gittiğinden bahsederek, Ortadoğu'da iki ülke arasındaki ilişkilerin arz ettiği büyük önem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NEÜ Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi Müdürü Dr. Gökhan Bozbaş, doğrudan bir Türkiye ve Mısır politikasından söz edilemeyeceğini kaydetti.

Bozbaş, şöyle devam etti:

"Gerek Mısır özelinde, gerek Türkiye özelinde bölge politikaları okunurken 'hangi kimlik söylemi üzerinden bunlar inşa ediliyor?' mutlaka bunun anlaşılması ve algılanması lazım. Aksi takdirde bölge içerisindeki her söylem, farklı gruplarda farklı şekillerde algılanabilir. Bundan dolayı biz aslında yakınlaşmayı konuşurken farkında olmadan birbirimizden uzaklaşıyor konumuna gelebiliriz. Buna çok dikkat etmek zorundayız."

Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Hamdy Shaheen ise Mısır ve Türkiye'nin teşkil ettiği jeostratejik önemin ticari yönüne dikkati çekti.

Shaheen, iki ülkenin İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Süveyş Kanalı gibi dünyanın en önemli su yollarını tutmakta olduklarından ve bunların sunduğu fırsatlardan bahsetti.

Dört oturumlu çalıştayda, 4'ü Türk, 4'ü Mısırlı olmak üzere alanında uzman 8 akademisyen sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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