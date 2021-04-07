Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
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Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağının düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, eğitim amacıyla Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir gösteri uçağı saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesine düşen gösteri uçağının Türk Yıldızları'na ait olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda 1 pilot şehit oldu.

(Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit
Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü: 1 pilot şehit

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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