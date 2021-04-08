Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi
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Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

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Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

Konya Askeri Terminali'ndeki törenin ardından askeri uçakla Trabzon'a gönderilen şehidin naaşı, havalimanında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Uçaktan indirilerek cenaze aracına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Cenaze ile beraber Trabzon'a gelen şehidin eşi Nurcan, annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep ve diğer yakınları, bu sırada gözyaşı döktü.

Şehidin çocukları Kaan ve Kayra, babalarının naaşının yer aldığı cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı verdi.

Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, öğle namazının ardından Bulak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi
Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi
Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi
Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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