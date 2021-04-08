Son dakika... Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak...
Son dakika haberler: Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep törenle memleketine uğurlandı.
Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep törenle memleketine uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı