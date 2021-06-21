Konya'da Türk-İslam sanatları sergisi ziyarete açılıyor

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, yaklaşık iki yıllık çalışması ile ortaya çıkan eserler, Türk-İslam sanatları sergisinde ziyarete açılıyor.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, yaklaşık iki yıllık çalışması ile ortaya çıkan eserler, Türk-İslam sanatları sergisinde ziyarete açılıyor.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak sergide, öğrencilerin hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatıyla yaptığı birbirinden güzel 65 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

23 Haziran Çarşamba günü saat 10.30'da açılışı gerçekleştirilecek sergi, iki gün ziyarete açık kalacak.

Etkinliğin, okulun Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje bölümünün çalışmaları sonucu hazırlandığını belirten Proje Koordinatörü Fatma Hilal Çakmak, eserlerin iki yıllık emekle ortaya çıktığını söyledi.

Çakmak, şöyle konuştu:

"Milli ve manevi kültürümüze ait Türk-İslam eserlerinden oluşan bir serginin açılışını yapacak olmaktan mutluyuz. Eserlerimizin her birinin bir hikayesi, felsefesi ve ruhu vardır. Hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatı kadim kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm sanatseverleri sergimize bekleriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya