Konya'da Türk-İslam sanatı eserleri sergisi ziyarete açıldı
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Konya'da Türk-İslam sanatı eserleri sergisi ziyarete açıldı

Konya'da Türk-İslam sanatı eserleri sergisi ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar üzerine eğitim gören öğrencilerin, iki yıllık çalışmasıyla ortaya çıkan Türk-İslam sanatı eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konya'da geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar üzerine eğitim gören öğrencilerin, iki yıllık çalışmasıyla ortaya çıkan Türk-İslam sanatı eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, hüsn-i hat, tezhip ve ebru sanatıyla yaptığı 65 eser, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Serginin açılığında konuşan Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, İslam'da bilginin, estetiğin ve etiğin ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti.

"Medeniyetimiz ve sanatımız, Kur'an-ı Kerim merkezli çeşitlenmiş ve gelişmiştir"

İslam kültürü ve ilim medeniyetinin temeline değinen Öge, "Biraz önce dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim tilaveti 'nun' diye başladı. Müfessirler bunu açıklarken çok değişik yorumlar yapar ama bulunduğumuz ortamla ilgili 'nun' harfi bir mukattaa harfi olmasının ötesinde bir hokka, noktanın da kalemden damlayan mürekkep olarak yorumlanmalıdır." diye konuştu.

Öge şunları kaydetti:

"Nun harfi, kaleme ve onun yazdıklarına yemini ve aynı zamanda bununla bağlantılı olarak hüsn-i hatı, güzel yazıyı gündeme getirir. İslam kültürü ve medeniyetinin temelinde Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade etmek isterim. Temelimizi, zemine sağlam oturtmalıyız. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla musiki, yazılmasıyla hüsn-i hat, süslenmesiyle tezhip, korunmasıyla da cilt sanatı gelişti. Bunların yanında daha pek çok sanat gelişti. Medeniyetimiz ve sanatımız, Kur'an-ı Kerim merkezli çeşitlenmiş ve gelişmiştir."

Okulun, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar ve Dini Musiki Proje Alanı Koordinatörü Fatma Hilal Çakmak da her birinin ayrı bir hikayesi, felsefesi ve ruhu olan eserlerin Türk-İslam medeniyetinin kadim kültürünü yansıttığını söyledi.

Alanda eğitim gören öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinlikle açılan sergi, iki gün boyunca ziyaretçileri kabul edecek.

Serginin açılışına, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, hattat Hüseyin Öksüz, sanatseverler ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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