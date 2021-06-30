Konya'da "Turist Dostu İşletme" uygulaması başlıyor
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Konya'da "Turist Dostu İşletme" uygulaması başlıyor

Konya'da 'Turist Dostu İşletme' uygulaması başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ne kayıtlı faaliyet gösteren yeme içme sektöründeki esnafa yönelik sertifikasyon çalışması başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) tarafından hazırlanan "Turist Dostu İşletme Modeli" çalışması ile Konya gastronomisinin tanınırlığını ve ziyaretçilerin memnuniyetlerini artırmak için mobil uygulama ile desteklenen bir sertifikasyon programı hayata geçiriliyor.

Uygulama ile Konya'yı ziyaret eden turistlerin farklı kategorilerde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafe ve kafe-restoranlara ulaşmaları, farklı gastronomi ürünlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu model aracılığıyla geliştirilecek uygulamaya üye olan işletmelerin görünürlüğünün ve tanıtımının artırılmasına, Konya gastronomisinin markalaşmasına destek sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca "Turist Dostu İşletme Modeli" uygulaması ile müşterilerin restoranları değerlendirmelerine imkan sağlayarak, işletmelerin kendilerini geliştirmelerinde yol gösterici olunacak. Yıldızlı derecelendirme sistemi ile değerlendirilecek işletmeler çeşitli teşvik ve sürpriz ödüllerle motive edilecek.

İşletmeler IOS ve Android tabanlı uygulamalar sayesinde müşteriler tarafından anlık puanlanacak, memnuniyet ortalamaları bulundukları kategorilerde derece almalarını sağlayacak. Bu sertifikasyon ile şehri ziyaret eden turistlerin güveninin kazanılması, şehre dair tadım noktalarının daha iyi tanıtılması amaçlanıyor.

İşletmeler "Turist Dostu İşletme" sertifikasını almak için kendilerine gönderilecek linkte yer alan müracaat formunu doldurarak başvurularını yapabilecek. İlk başvuru döneminden sonra başvurular belirli periyotlarda tekrar açılacak. Toplamda 6 ay sürecek başvuru dönemi sonunda kriterleri sağlayan restoranlar uygulamada yayınlanacak ve gelecek 6 ay boyunca hizmetler faydalanan turistlerin oylamalarına sunulacak. Başvuruların başlangıcından itibaren 1 yıl sonra öngörülen kategoriler netleşecek ve işletmeler kategorilerine göre yıldız alacaklar.

Konuyla ilgili başvuru duyuruları Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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