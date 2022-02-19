KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 24 YARALI - Haberler
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KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 24 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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17 KİŞİ TABURCU OLDU Konya'da, tur otobüsü kazasında yaralanan 41 kişiden 17'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KONYA (DHA) - 17 KİŞİ TABURCU OLDU Konya'da, tur otobüsü kazasında yaralanan 41 kişiden 17'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada yaşamını yitiren, tarih bölümü mezunu ve kick boks sporcusu Nazan Uysal'ın cenazesi de otopsinin ardından defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi. Yasemin Özkan'ın cenazesinin de ailesine teslim edileceği belirtilirken, Özkan'dan geri aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya- Serap Arslan çifti ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.

KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 24 YARALI

KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 24 YARALI

KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 24 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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